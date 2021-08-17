Российский союз ректоров допустил тестирование студентов на COVID-19

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Российские вузы будут заселять студентов в общежития без требования сертификата о вакцинации от коронавируса, но в будущем может быть введен обязательный тест на COVID-19. Об этом заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий во вторник, 17 августа.

— Принято решение, что ребята будут селиться в общежития (без сертификата о вакцинации — прим. «ВМ») независимо, откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со временем, — рассказал ректор.

Садовничий добавил, что обсуждается также возможность приема в университеты студентов из всех стран, а не только с открытыми границами. Вакцинацию прошли около 60 процентов сотрудников вузов, а доля привитых среди студентов составляет около 30 процентов.

Вузы готовы начать учебный год в очном формате, но некоторые массовые занятия можно проводить в дистанционном формате, приводит слова Садовничего ТАСС.

За последние сутки в России выявили 20 958 случаев COVID-19. При этом 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 2006 случаев коронавируса.

Кроме того, за этот период в стране было зафиксировано 805 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 18 407 пациентов.