Астролог рассказала, в каком возрасте женятся мужчины разных знаков зодиака

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Астролог и шаманка Кажетта Ахметжанова объяснила, в каком возрасте мужчины различных знаков зодиака становятся готовыми к свадьбе и семейной жизни. Также специалист отметила, что некоторые представители зодиакального круга вовсе не думают заводить семью на протяжении всей жизни.

Овнов астролог назвала достаточно верными и избирательными. Обычно они берегут любовные отношения и стараются относительно рано официально закрепить союз — в 20–25 лет.

По словам Кажетты Ахметжановой, Тельцы не стремятся жениться в раннем возрасте. Для них важно досконально узнать свою спутницу, а для этого нужно время. Свадьба в 30 лет — идеальный вариант для представителей этого знака зодиака.

Близнецов астролог считает весьма непостоянными. Они избирательно относятся к выбору возлюбленной и не бегут в ЗАГС после первого свидания. Оптимальный возраст для женитьбы Близнецов — от 28 до 32 лет.

Любвеобильные Раки, отмечает шаманка, относятся к брачному союзу трепетно. Для них семейная жизнь гораздо важнее случайных связей и полной свободы. Представители этого знака чаще всего женятся в возрасте от 20 до 23 лет.

Как рассказывает Кажетта Ахметжанова, Львы предпочитают сперва сделать успешную карьеру, а лишь затем обзавестись крепкой семьей. К тому же они скрупулезно и долго выбирают потенциальную невесту. Оптимальный возраст для женитьбы — 30–35 лет.

Требовательные Девы в меньшей мере заняты карьерой, однако и жениться рано им не по душе. Но представителей данного знака нельзя назвать инфантильными и легкими. Обычно они делают предложение в 25–27 лет.

Множество романов, частая смена избранниц и даже связи на одну ночь — прерогатива Весов, по мнению астролога. Лишь после 30 лет представители этого зодиакального круга задумываются о семейной жизни.

Ревнивые Скорпионы не терпят, если их возлюбленная оказывается в объятиях другого мужчины. Из-за этого они стараются как можно раньше жениться. Обычно Скорпионы официально оформляют брак в 25 лет.

Кажетта Ахметжанова пояснила, что свободолюбивые Стрельцы относятся к женитьбе с презрением и легкостью. Для них это формальность. Закрепить союз с возлюбленной представители этого знака зодиака решаются лишь после 35 лет.

Для Козерогов самое важное в отношениях — это крепкая ментальная связь. Ради достижения этой цели они готовы годами изучать партнера и проверять любовь на прочность. Обычно представители этого зодиакального круга делают предложение не раньше 25 лет.

Астролог убеждена, что Водолеи вообще не созданы для брака и семьи. Определяющим фактором их жизни является свобода. Рожденные с 20 января по 18 февраля отдают предпочтение быстрым романам. Женятся Водолеи редко, но если и делают это, то только после 30 лет.

Верные Рыбы обычно делают предложение возлюбленной в возрасте от 18 до 21 года. Такие союзы обычно длятся недолго. Лишь в зрелом возрасте представители этого знака узнают, что же такое настоящая любовь и семейная жизнь, передает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали список болезней, от которых чаще всего страдают представители разных знаков зодиака.