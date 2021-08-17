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«Скотство»: Пригожин прокомментировал обвинения в адрес певицы МакSим

Рафаэль Залян

Общество
«Скотство»: Пригожин прокомментировал обвинения в адрес певицы МакSим
Фото: instagram/maksimartist

Заявления о том, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) устроила пиар из своей болезни, — «настоящее скотство». Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он напомнил, что сам прошел путь певицы и знает, как ей тяжело пришлось во время болезни.

— Да того, что с ней происходило, врагу не пожелаешь, — сказал Пригожин. — Сам прошел через это. Я знаю кое-что изнутри, и на самом деле шансов на жизнь у нее было немного.

Пригожин отметил, что не находится с певицей в дружеских отношениях, но считает слова о «пиаре на здоровье» домыслами:

— Я не фанат ее творчества, но подобные высказывания — это настоящее скотство и чей-то паскудный характер. Это же легко проверить все. И хочется сказать: кто на ком еще пиарится?

Ранее бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта заявила, что певица МакSим придумала историю с болезнью, чтобы вернуть былую славу и популярность. Также Беретта назвала пиар на здоровье отвратительным и грязным делом.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» попала в больницу 15 июня. В результате врачи диагностировали у нее 40 процентов поражения легких. Спустя время сотрудники медицинского учреждения ввели девушку в состояние искусственной комы для лучшей борьбы организма с заболеванием. 7 августа Марина Абросимова пришла в себя.

На днях в Сети появился видеоролик с выписки МакSим из больницы. Похудевшей и уставшей певице пришлось передвигаться на инвалидном кресле.

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