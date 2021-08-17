Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Евгений Попов: Для массового спорта необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов для всех граждан

Павел Гриднев

Общество
Евгений Попов: Для массового спорта необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов для всех граждан
Фото: Мария Попова

По мнению ведущего программы «60 минут» Евгения Попова, для развития массового спорта необходимо развивать инфраструктуру и обеспечить равный доступ к спортивным объектам всем гражданам, независимо от финансового положения. Об этом он заявил во время онлайн-встречи жителей районов Западного административного округа Москвы.

— Сегодня вопросы развития физкультуры и спорта становятся все более актуальными. Как человек, активно занимающийся спортом, знаю, что хорошая физическая форма — залог не только здоровья и сил, но и хорошего настроения, продуктивной работы. Поэтому использую свои профессиональные способности, чтобы решать каждый конкретный вопрос, создавая широкий общественный резонанс, — комментирует Евгений Попов.

К журналисту поступает много обращений с просьбой привлечь внимание властей для решения проблем, связанных с возможностью занятий спортом как детей, так и взрослых. Недавно он обсуждал эти вопросы с мэром столицы Сергеем Собяниным.

По мнению журналиста, развитию массового спорта препятствуют несколько факторов, в их числе — недостаток спортивных объектов в шаговой доступности, а также дефицит общедоступных спортивных секций и кружков.

Это мнение подтвердил Иван Лыско, генеральный директор регбийного клуба «Фили». Как отметил Лыско, в районе Филевский парк всего два учреждения Москомспорта и два стадиона — «Конструктор» и «Фили», судьба которого до сих пор остается неясной. Сегодня все спортивные секции, которые работают на базе стадиона, платные. Подобные вопросы волнуют и жителей района Дорогомилово.

Как считает телеведущий, решением этой проблемы может стать государственно–частное партнерство, при котором детские секции могут посещать все желающие благодаря субсидированию. В качестве примера Попов привел спортивный колледж «Спарта» в Кунцево, в котором мальчишки занимаются борьбой за счет поддержки Департамента спорта города Москвы. Его директор Алексей Глушков уверен, что необходима система информирования, которая позволит не только узнавать о бюджетных секциях, но и повышать доверие родителей к ним.

Еще одной возможностью решить проблему массового доступа к спортивной инфраструктуре является расширение списка категорий граждан, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку.

— Это обеспечит равный доступ к спортивным объектам жителей, независимо от их финансового благополучия, — уверен Игорь Чурин, муниципальный депутат Можайского района.

При этом, уверен Евгений Попов, необходимо увеличивать количество секций, чтобы у детей была возможность выбора, а родителям не приходилось возить их на тренировки в другие районы.

В столице уделяется большое внимание развитию массового спорта. Так, более 500 тыс. человек могут одновременно заниматься на спортивных объектах, площадках и в парках Москвы. К 2024 году завершится масштабная реновация спортивных объектов: москвичи получат еще 152 новых комплекса.

развитие городской инфраструктурыЕвгений ПоповСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте