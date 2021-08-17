Евгений Попов: Для массового спорта необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов для всех граждан

Фото: Мария Попова

По мнению ведущего программы «60 минут» Евгения Попова, для развития массового спорта необходимо развивать инфраструктуру и обеспечить равный доступ к спортивным объектам всем гражданам, независимо от финансового положения. Об этом он заявил во время онлайн-встречи жителей районов Западного административного округа Москвы.

— Сегодня вопросы развития физкультуры и спорта становятся все более актуальными. Как человек, активно занимающийся спортом, знаю, что хорошая физическая форма — залог не только здоровья и сил, но и хорошего настроения, продуктивной работы. Поэтому использую свои профессиональные способности, чтобы решать каждый конкретный вопрос, создавая широкий общественный резонанс, — комментирует Евгений Попов.

К журналисту поступает много обращений с просьбой привлечь внимание властей для решения проблем, связанных с возможностью занятий спортом как детей, так и взрослых. Недавно он обсуждал эти вопросы с мэром столицы Сергеем Собяниным.

По мнению журналиста, развитию массового спорта препятствуют несколько факторов, в их числе — недостаток спортивных объектов в шаговой доступности, а также дефицит общедоступных спортивных секций и кружков.

Это мнение подтвердил Иван Лыско, генеральный директор регбийного клуба «Фили». Как отметил Лыско, в районе Филевский парк всего два учреждения Москомспорта и два стадиона — «Конструктор» и «Фили», судьба которого до сих пор остается неясной. Сегодня все спортивные секции, которые работают на базе стадиона, платные. Подобные вопросы волнуют и жителей района Дорогомилово.

Как считает телеведущий, решением этой проблемы может стать государственно–частное партнерство, при котором детские секции могут посещать все желающие благодаря субсидированию. В качестве примера Попов привел спортивный колледж «Спарта» в Кунцево, в котором мальчишки занимаются борьбой за счет поддержки Департамента спорта города Москвы. Его директор Алексей Глушков уверен, что необходима система информирования, которая позволит не только узнавать о бюджетных секциях, но и повышать доверие родителей к ним.

Еще одной возможностью решить проблему массового доступа к спортивной инфраструктуре является расширение списка категорий граждан, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку.

— Это обеспечит равный доступ к спортивным объектам жителей, независимо от их финансового благополучия, — уверен Игорь Чурин, муниципальный депутат Можайского района.

При этом, уверен Евгений Попов, необходимо увеличивать количество секций, чтобы у детей была возможность выбора, а родителям не приходилось возить их на тренировки в другие районы.

В столице уделяется большое внимание развитию массового спорта. Так, более 500 тыс. человек могут одновременно заниматься на спортивных объектах, площадках и в парках Москвы. К 2024 году завершится масштабная реновация спортивных объектов: москвичи получат еще 152 новых комплекса.