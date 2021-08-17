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Поклонники испугались синяков на похудевшем теле МакSим

Виктория Сикерина

Общество
Поклонники испугались синяков на похудевшем теле МакSим
Фото: instagram/maksimartist

Обеспокоенные здоровьем певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) поклонники рассмотрели на ее теле синяки. Артистка опубликовала фотографию почти в полный рост во вторник, 17 августа, чем и привлекла пристальное внимание аудитории.

После нескольких месяцев в медицинском учреждении, комы, ИВЛ и сильно действующих препаратов МакSим наконец-то оказалась дома. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» явно чувствует себя лучше, потому выкладывает личные снимки в социальные сети и общается с подписчиками.

Певица опубликовала в Instagram фотографию с шикарным букетом и милой запиской. Подарок ей передали участники официального фан-клуба.

— Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай все, как нужно твоему организму. А мы всегда будем тебя поддерживать!— гласит послание.

Однако подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Им удалось разглядеть синяки на изрядно похудевшем теле МакSим. Особо внимательные поклонники смогли увидеть отметины на шее звезды.

Ранее Вечерняя Москва писала, что в Сети появилось видео с выписки МакSим из больницы. Покинуть медицинское учреждение певице пришлось в инвалидном кресле.

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