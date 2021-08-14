Певицу МакSим в инвалидной коляске сняли на видео после выписки из больницы

Фото: instagram/maksimartist

Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) выписали из московской клиники после того как она вышла из комы. В Сети появилось видео, на котором видно, как артистка покидает больницу, сидя в инвалидном кресле.

Около двух месяцев певица провела в больнице с тяжелым поражением легких, передает ФАН.

На видео можно заметить, что одетая в свободный спортивный костюм певица сильно похудела, на ней — темные очки с крупными линзами.

Артистку выписали из больницы, она уже находится дома. Пока у нее наблюдаются головокружение и трудности с дыханием и ходьбой.

Официальный представитель певицы Яна Богушевская заявила, что у МакSим, вышедшей из комы, частичная потеря памяти.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолете. Представитель артистки сообщила, что поклонникам в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период.