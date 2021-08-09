Стало известно, что врачи запретили делать МакSим в ближайшее время

Фото: Предоставлено певицей МакSим

Певице МакSим (Марина Абросимова) потребуется длительное восстановление после выхода из комы, врач запретили ей петь и летать на самолете. Об этом рассказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.

Она сообщила, что певица идет на поправку и ее перевели из реанимации в обычную палату.

— Когда точно будет выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай — такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление, — написала Соколова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что МакSим уже может самостоятельно ходить, есть и общаться.

— Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких, — заключила директор певицы.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков усомнился в скором возвращении МакSим на сцену. Он отметил, что, учитывая тяжесть течения болезни, на полноценную реабилитацию певице потребуется не менее полугода.

Сама МакSим опубликовала в Instagram первую публикацию после выхода из медикаментозного сна. Она поделилась, что по-прежнему «очень слаба», у нее начинаются сильные головокружения при попытках ходить.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она идет на поправку и активно общается с персоналом больницы.