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«Сильные головокружения»: МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

Иван Юминов

Общество
«Сильные головокружения»: МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram первую публикацию после выхода из медикаментозного сна.

— Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время, — написала исполнительница.

Также МакSим поблагодарила врачей и персонал больницы № 52. То, что за нее все переживали, думали и молились, вытащило певицу «с того света», добавила она.

Исполнительницу перевели из реанимации в обычную палату. На вопрос, сколько, по ее мнению, она провела в коме, Абросимова ответила, что два дня.

МакSим поделилась, что по-прежнему «очень слабая», у нее начинаются сильные головокружения при попытках ходить. В данный момент у нее восстанавливаются легкие, по этой причине врачи временно запретили ей полеты и выступления.

МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких».

Через некоторое время ей стало хуже — Абросимову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. МакSим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем придерживается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

Реаниматолог Сергей Емельянов отметил, что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, однако это не помешает ей восстановиться и вернуться к пению.

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