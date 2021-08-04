Врач назвал условие возвращения певицы МакSим на сцену после комы

Фото: Предоставлено певицей МакSим

Реаниматолог Сергей Емельянов рассказал, при каком условии российская певица МакSим сможет снова выступать на сцене после выхода из медикаментозного сна.

По словам специалиста, артистка в скором времени восстановится и сможет снова радовать поклонников своим творчеством.

— Она запросто сможет петь. Это же медикаментозное введение в кому, управляемое, — заверил Емельянов.

По его словам, срок восстановления будет зависеть от организма певицы. В том случае, если у МакSим не было паталогических болезней, которые могли бы задеть мозг, она будет жить и выступать. Однако в первое время артистке необходимо будет восстановиться и повременить с выступлениями.

Специалист подытожил, что после длительного пребывания на ИВЛ у звезды могут возникнуть некоторые временные проблемы с горлом, которые потом перестанут ее беспокоить.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой, артистка хорошо выглядит, во всем слушается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

— Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи, а также с Маргаритой, своим директором, которая сама недавно перенесла коронавирус, — добавила пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

19 июля директор певицы отметила, что прогнозировать врачи ничего не могут, однако они предпринимают все возможное. Соколова добавила, что сообщит всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким исполнительницы.

МакSим пришла в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).