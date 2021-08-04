Близкие МакSим рассказали, как певица приходит в себя

Фото: instagram/maksimartist

На днях певицу МакSим (Марину Абросимову) отключили от аппаратов, на которых она провела больше месяца. В настоящее время 38-летняя артистка находится в сознании и дышит самостоятельно при помощи кислородной маски.

— Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи, а также с Маргаритой, своим директором, которая сама недавно перенесла коронавирус, — рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

По словам генерального менеджера певицы Маргариты Соколовой,Марина хорошо выглядит, во всем слушается рекомендаций медиков и старается поскорее встать на ноги.

— Она только начинает осознавать, что с ней произошло, что она была в коме так долго. Конечно, для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется,Я даже не сомневалась, что она со всем справится. Потому что по жизни очень позитивная и всегда верит в лучшее. У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают — не время, — рассказала она изданию «СтарХит».

Соколова отметила, что говорить о выписке артистки из больницы пока рано — все будет зависеть от того, насколько быстро будет восстанавливаться ее организм.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

19 июля директор певицы отметила, что прогнозировать врачи ничего не могут, однако они предпринимают все возможное. Соколова добавила, что сообщит всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким исполнительницы.

МакSим пришла в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).

Реаниматолог объяснил, сможет ли МакSим вернуться на сцену после комы. Он сказал, что сразу после искусственной комы артистка, скорее всего, не сможет петь. Однако через некоторое время ее организм должен восстановиться.