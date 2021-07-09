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СМИ: Медики не смогли отключить МакSим от ЭКМО

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ: Медики не смогли отключить МакSим от ЭКМО
Фото: Предоставлено певицей МакSим

Врачи попытались отключить певицу МакSим от ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно. Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, попала в больницу 15 июня, с каждым днем ее состояние ухудшается.

После неудачной попытки медики снова подключили певицу к аппарату. Сообщается, что артистка находится в состоянии сопора. В настоящее время ее можно разбудить только с помощью сильных внешних раздражителей.

Медики зафиксировали, что у МакSим поражено правое легкое, поэтому к этому органу подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у артистки могут появиться осложнения из-за развития легочной гипертензии, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось после того, как у нее побывал священник, который пособоровал и причастил ее.

МакSим отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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