«Надежда есть!»: представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, все еще находится в тяжелом состоянии. Недавно к ней приходил священник, во время его посещения состояние артистки улучшилось. Об этом рассказала директор певицы Маргарита Соколова.

— Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание, но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее, — сказала представительница МакSим.

По ее словам, певица даже на какое-то время пришла в «осознание происходящего». В этом Соколова увидела проявление чуда. Она призвала людей, поддерживающих артистку, молиться за нее.

Отец Лука также отметил, что МакSим осознавала происходящее. Он полагает, что следует продолжать верить в лучшее, передает Starhit.

Ранее представитель МакSим прокомментировала информацию о «миллионном лечении» певицы.

МакSим отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.