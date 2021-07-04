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Представитель МакSим прокомментировала информацию о «миллионном лечении» певицы

Иван Юминов

Общество
Представитель МакSим прокомментировала информацию о «миллионном лечении» певицы
Фото: instagram/maksimartist

Лечение певицы Марины Максимовой, более известной как МакSим, не обходится в миллионы рублей. Об этом заявила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

— Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы, — написала она в Instagram Stories.

Ранее СМИ писали, что самая дешевая палата в клинике, где лечится певица, стоит 600 тысяч рублей за две недели, а за VIP-палату ей придется отдать минимум миллион рублей. В стоимость входят трехразовое питание, а также услуги стационара, где есть личный санузел и душ, холодильник, бесплатный Wi-Fi и телевизор.

МакSим отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ.

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