Названа стоимость лечения в клинике, где находится певица МакSим

Фото: instagram/maksimartist

В клинике, где лечится певица Марина Максимова, более известная как МакSим, назвали стоимость оказания услуг. Самая дешевая палата стоит 600 тысяч рублей за две недели. Певица же за VIP-палату должна отдать минимум 1 миллион рублей.

Это частная клиника, в которой круглосуточно работает медицинский штаб. Здесь обеспечивается качественное лечение и предоставляются комфортные условия. В стоимость входят трехразовое питание, а также услуги стационара, где есть личный санузел и душ, холодильник, бесплатный Wi-Fi и телевизор. Стоимость обследования также включена в указанную сумму.

— Сказать о ценах в случае необходимости подключения к ИВЛ и на другие процедуры в реанимации сложно. Здесь все индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости, — говорит представитель клиники корреспонденту News.ru.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер. 25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская.