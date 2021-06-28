Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названа стоимость лечения в клинике, где находится певица МакSим

Михаил Алимов

Общество
Названа стоимость лечения в клинике, где находится певица МакSим
Фото: instagram/maksimartist

В клинике, где лечится певица Марина Максимова, более известная как МакSим, назвали стоимость оказания услуг. Самая дешевая палата стоит 600 тысяч рублей за две недели. Певица же за VIP-палату должна отдать минимум 1 миллион рублей.

Это частная клиника, в которой круглосуточно работает медицинский штаб. Здесь обеспечивается качественное лечение и предоставляются комфортные условия. В стоимость входят трехразовое питание, а также услуги стационара, где есть личный санузел и душ, холодильник, бесплатный Wi-Fi и телевизор. Стоимость обследования также включена в указанную сумму.

— Сказать о ценах в случае необходимости подключения к ИВЛ и на другие процедуры в реанимации сложно. Здесь все индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости, — говорит представитель клиники корреспонденту News.ru.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер. 25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская.

Читайте также:
лечениеМакSимстоимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Все мнения
О проекте