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«Молимся, надеемся»: директор певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Михаил Алимов

Общество
«Молимся, надеемся»: директор певицы МакSим рассказала о ее состоянии
Фото: instagram/maksimartist

Директор певицы Марины Абросимовой (Максимовой), выступающей под псевдонимом МакSим, рассказала о ее состоянии. Маргарита Соколова в понедельник, 19 июля, опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, где назвала состояние певицы стабильно тяжелым, но без ухудшений.

— Информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают, — рассказала она.

Также директор попросила перестать «лезть под кожу и задавать некорректные вопросы». Соколова отметила, что расскажет всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким исполнительницы.

— Молимся, надеемся и ждем! Простите, что без детальных подробностей. Это все касается только родных, — написала она.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

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