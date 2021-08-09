«Ей повезло»: иммунолог усомнился в скором возвращении певицы МакSим на сцену

Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, идет на поправку после почти двух месяцев лечения от коронавируса. В понедельник, 9 августа, она впервые за долгое время даже опубликовала пост на своей странице в социальных сетях, поблагодарив врачей за лечение, а поклонников — за поддержку. Однако ожидать ее скорого возвращения на сцену не стоит, считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Саму по себе вероятность ее выздоровления эксперты не оценивали как высокую. У артистки было обширное поражение легких, и она довольно быстро оказалась на аппарате искусственной вентиляции легких. А, согласно российской статистике, напомнил специалист, больше половины пациентов с коронавирусом, попавших на ИВЛ, не выживает.

Затем перестал помогать и аппарат ИВЛ — для спасения певицы задействовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации, фактически подключив искусственное легкое. ЭКМО, по словам Крючкова, — мало доступная технология и дорогостоящая.

— ЭКМО позволяет в очень тяжелых случаях людям выживать. При этом и она не дает не то чтобы 100-процентной гарантии выживания, а вообще не дает большой вероятности того, что человек поправится. Но в данном случае именно перевод с ИВЛ на ЭКМО как раз и привел к положительному результату. Потому что дальнейшее пребывание на ИВЛ — усугубление проблем с легкими. Она позволяет выжить человеку, но эта процедура с массой побочных явлений. Дальнейшая стадия лечения — ЭКМО. Ей повезло, что в той больнице, где она находилась, есть такое оборудование. Видно было, что ИВЛ не давало результатов. При том состоянии, которое озвучивалось в СМИ, дальнейшее пребывание на ИВЛ вело к смерти, а перевод на ЭКМО ничего не гарантировал. Тем не менее вероятность благополучного исхода не была нулевой, — отметил специалист.

С точки зрения Крючкова, конечно, все это не прошло для здоровья певицы бесследно. Ей рано говорить о возобновлении концертной деятельности. Нужно продолжать процесс лечения, длительное время заниматься реабилитацией. В течение одного–двух месяцев ее восстановление однозначно не произойдет, уверен врач.

— Насколько быстро можно будет перейти к рабочей деятельности, покажет время. Здесь плюс играет возраст: она молодая, есть шанс нормально восстановиться. Полноценная реабилитация будет проходить не менее полугода, конечно. К подготовке к концертной деятельности она, конечно, сможет приступить раньше. Я не знаю, почему ей запретили еще и перелеты. Возможно, из-за нестабильного состояния. Но, думаю, этот запрет не продлится долго, — заключил специалист.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она активно общается с персоналом больнице и переведена в обычную палату.