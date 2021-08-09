Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ей повезло»: иммунолог усомнился в скором возвращении певицы МакSим на сцену

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ей повезло»: иммунолог усомнился в скором возвращении певицы МакSим на сцену
Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, идет на поправку после почти двух месяцев лечения от коронавируса. В понедельник, 9 августа, она впервые за долгое время даже опубликовала пост на своей странице в социальных сетях, поблагодарив врачей за лечение, а поклонников — за поддержку. Однако ожидать ее скорого возвращения на сцену не стоит, считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Саму по себе вероятность ее выздоровления эксперты не оценивали как высокую. У артистки было обширное поражение легких, и она довольно быстро оказалась на аппарате искусственной вентиляции легких. А, согласно российской статистике, напомнил специалист, больше половины пациентов с коронавирусом, попавших на ИВЛ, не выживает.

Затем перестал помогать и аппарат ИВЛ — для спасения певицы задействовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации, фактически подключив искусственное легкое. ЭКМО, по словам Крючкова, — мало доступная технология и дорогостоящая.

— ЭКМО позволяет в очень тяжелых случаях людям выживать. При этом и она не дает не то чтобы 100-процентной гарантии выживания, а вообще не дает большой вероятности того, что человек поправится. Но в данном случае именно перевод с ИВЛ на ЭКМО как раз и привел к положительному результату. Потому что дальнейшее пребывание на ИВЛ — усугубление проблем с легкими. Она позволяет выжить человеку, но эта процедура с массой побочных явлений. Дальнейшая стадия лечения — ЭКМО. Ей повезло, что в той больнице, где она находилась, есть такое оборудование. Видно было, что ИВЛ не давало результатов. При том состоянии, которое озвучивалось в СМИ, дальнейшее пребывание на ИВЛ вело к смерти, а перевод на ЭКМО ничего не гарантировал. Тем не менее вероятность благополучного исхода не была нулевой, — отметил специалист.

С точки зрения Крючкова, конечно, все это не прошло для здоровья певицы бесследно. Ей рано говорить о возобновлении концертной деятельности. Нужно продолжать процесс лечения, длительное время заниматься реабилитацией. В течение одного–двух месяцев ее восстановление однозначно не произойдет, уверен врач.

— Насколько быстро можно будет перейти к рабочей деятельности, покажет время. Здесь плюс играет возраст: она молодая, есть шанс нормально восстановиться. Полноценная реабилитация будет проходить не менее полугода, конечно. К подготовке к концертной деятельности она, конечно, сможет приступить раньше. Я не знаю, почему ей запретили еще и перелеты. Возможно, из-за нестабильного состояния. Но, думаю, этот запрет не продлится долго, — заключил специалист.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она активно общается с персоналом больнице и переведена в обычную палату.

Читайте также:
МакSимврачиШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Все мнения
О проекте