«Выживает один из десяти»: врач оценил шансы пациента выжить при переводе с ИВЛ на ЭКМО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ряде СМИ появилась информация о том, что певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Представитель певицы уже опроверг эту информацию, однако подтвердил, что она действительно находится в крайне тяжелом состоянии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, в каких случаях пациентов переводят с ИВЛ на ЭКМО и каковы их шансы на выздоровление.

Как рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, перевод на ЭКМО говорит об очень тяжелой ситуации. Это значит, что легкие человека полностью отказали и пациент не дышит самостоятельно даже при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Фактически газообмен не осуществляется.

— Суть работы механизма ЭКМО следующая: у пациента забирают кровь, прогоняют через аппарат, насыщают ее кислородом и возвращают обратно. Фактически у пациента искусственное легкое. Летальность тут больше 90 процентов. Выживает один из десяти. ЭКМО используют, когда полностью поражено легкое. То есть газообмен невозможно провести через легочную ткань. Даже если использовать кислород под давлением, само легкое не может насытить кровь кислородом, — объяснил специалист.

Аппараты же искусственной вентиляции легких используют тогда, когда у пациента функционируют хотя бы частично альвеолы легких, через которые осуществляется газообмен. Больной в этом случае также не дышит самостоятельно, уточнил эксперт.

— Пациента, как правило, вводят в искусственную кому, чтобы он самостоятельно не дышал, и за человека дышит аппарат. Он нагнетает воздух, насыщенный кислородом, и делает за человека вдох-выдох. Насыщенный кислородом воздух под давлением доходит до альвеол, там происходит газообмен: кровь в легком забирает кислород, отдает углекислый газ. Потом воздух выводится. Когда поражено 100 процентов альвеол легких, такой газообмен тоже становится невозможным — человека переводят на аппарат ЭКМО, — добавил иммунолог.

Если информация СМИ все-таки подтвердится, отмечает медик, то ситуация у МакSим крайне тяжелая.

— Когда человека переводят на ИВЛ, шансы остаться в живых — один к двум, а при ЭКМО — один к десяти, — резюмировал Болибок.

15 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.