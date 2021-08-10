Представитель МакSим сообщила, когда певица сможет дать концерт

Фото: instagram.com/maksimartist

Поклонникам МакSим (Марины Абросимовой) в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период после полутора месяцев комы. Об этом сообщила представитель артистки.

— Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле, с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Да и к тому же физически ей нужно восстановиться, после 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию, — приводят слова представителя певицы РИА Новости.

В больницу с пневмонией певица МакSим попала 15 июня. У нее было диагностировано 40-процентное поражение легких. За несколько дней до этого после концерта в Казани она почувствовала себя плохо. Врачи перевели ее в медикаментозную кому, а 7 августа артистка пришла в себя. Сейчас она идет на поправку и активно общается с персоналом больницы. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

Сама МакSим опубликовала в Instagram первую публикацию после выхода из медикаментозного сна. Она поделилась, что по-прежнему «очень слаба», у нее начинаются сильные головокружения при попытках ходить.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолетах.