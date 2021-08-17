«Грешно быть такой красивой»: Александр Васильев оценил новый образ Лолиты Милявской
Историк моды и искусствовед Александр Васильев отреагировал на новый наряд певицы и телеведущей Лолиты Милявской.
Артистка предстала перед публикой в элегантном брючном костюме белого цвета. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео и поделилась эмоциями от недавно прошедших съемок.
Подписчики засыпали певицу комплиментами. Пройти мимо не смог и Александр Васильев.
— Лолита! Грешно быть такой красивой, — написал он.
Реакция Милявской не заставила себя долго ждать. Она удивилась комплименту от историка моды.
— Саша, вы меня просто балуете, — ответила певица.
Примечательно, что комментарий Александра Васильева набрал почти 900 лайков. Многие подписчики согласились с его мнением и искренне похвалили артистку за великолепный внешний вид.
Ранее Лолита Милявская поделилась с аудиторией видео с 22-летней дочерью Евой. Тогда поклонники отметили, какой красивой и очаровательный выросла девушка.