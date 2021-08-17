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«Грешно быть такой красивой»: Александр Васильев оценил новый образ Лолиты Милявской

Виктория Сикерина

Общество
«Грешно быть такой красивой»: Александр Васильев оценил новый образ Лолиты Милявской
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Историк моды и искусствовед Александр Васильев отреагировал на новый наряд певицы и телеведущей Лолиты Милявской.

Артистка предстала перед публикой в элегантном брючном костюме белого цвета. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео и поделилась эмоциями от недавно прошедших съемок.

Подписчики засыпали певицу комплиментами. Пройти мимо не смог и Александр Васильев.

— Лолита! Грешно быть такой красивой, — написал он.

Реакция Милявской не заставила себя долго ждать. Она удивилась комплименту от историка моды.

— Саша, вы меня просто балуете, — ответила певица.

Примечательно, что комментарий Александра Васильева набрал почти 900 лайков. Многие подписчики согласились с его мнением и искренне похвалили артистку за великолепный внешний вид.

Ранее Лолита Милявская поделилась с аудиторией видео с 22-летней дочерью Евой. Тогда поклонники отметили, какой красивой и очаровательный выросла девушка.

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