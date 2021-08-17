«Наш ответ Голливуду»: Новая фотография Прилучного восхитила пользователей Сети

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный в своем Instagram поделился очередным фото, и подписчики засыпали артиста комплиментами.

На снимке Прилучный предстал в майке белого цвета и с массивной цепочкой на шее. Естественность позы и удачный ракурс подчеркнули мужественность звезды.

При этом сам артист отметил, что не любит фотографироваться и считает себя нефотогеничным.

— Я не очень люблю фотографироваться и вообще считаю себя не особо фотогеничным, — написал он.

Но поклонники отреагировали иначе: почти все похвалили артиста за великолепный внешний вид. Некоторые даже подчеркнули, что такие медийные персоны, как Прилучный, — это ответ России Голливуду, сообщает издание Народные новости.

— Грех не фоткаться с вашими данными, обожаю все с вашим участием. Наконец-то наш Паша вернулся, красавчик, и очень фотогеничен! Прилучный — это наш ответ Голливуду, — искренне прокомментировали пользователи социальной сети.

Ранее экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Подписчики восхитились натуральной красотой актрисы.