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Названы магические способы привлечения денежных средств

Виктория Сикерина

Общество
Названы магические способы привлечения денежных средств
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Симоронские ритуалы способны привлечь деньги. При этом они действенны и легки в исполнении. Для того чтобы разбогатеть, следует вооружиться подручными средствами и по-настоящему поверить в успех. Специалисты по симоронской магии убеждены в эффективности этих методов, поэтому советуют многим присмотреться к ним.

Одним из способов является ритуал с использованием ручки и купюры. Чтобы провести обряд, необходимо взять карандаш или ручку зеленого цвета и бумажную купюру наименьшего номинала. Для начала советуют дописать на деньгах желаемое количество нулей, а после положить купюру в кошелек, карман или на видное место.

Примечательно, что в симоронской магии часто ссылаются на постулаты фэншуя. Из-за этого выбор цвета в данном случае неслучаен, ведь зеленый символизирует богатство.

Для следующего ритуала понадобятся купюры и обычные пальчиковые батарейки. Деньги следует обернуть вокруг батареек, а после на сутки забыть про них. Такие «заряженные» средства рекомендуется потратить на исполнение давних желаний.

Есть и еще один способ использования батареек для привлечения финансов. Например, можно положить их в новый кошелек.

Заключительный ритуал проводится с использованием магнита. Этот метод ничем не отличается от предыдущего, но вместо батареек используются магниты, сообщает Пятый канал.

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