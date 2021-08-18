В топливном союзе рассказали, как определить заправку с качественным бензином

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Чтобы не нарваться на контрафактный бензин, нужно обращать внимание на внешний вид АЗС, форму оплаты за покупки, а также на наличие кобренда. При этом стоимость топлива не характеризует его качество. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По его словам, вопрос соотношения качества бензина и его цены сложный. Высокая стоимость не защищает потребителя от контрафакта: «все очень точечно».

— Где-то сейчас могут продаваться объемы по более низкой цене, потому что они были закуплены тогда, когда еще цены в оптовом сегменте не были настолько высокими. Поэтому там ценник ниже. Но не исключено, что в рамках той ситуации, в которой мы сегодня находимся, возможно, открылись и контрафакт, и недолив. Я бы судил о качестве бензина по тому, как выглядит заправка. Это первый маркер, который должен быть у любого автомобилиста, — сказал Баженов.

Если АЗС выглядит хорошо, новая или хотя бы с косметическим ремонтом, пистолеты работают нормально, есть сервисная зона, то, вероятно, и бензин на ней будет нормальным. И цена в такой ситуации не является показателем качества топлива.

— Если заправляют только за наличные, там тоже, скорее всего, нет контрафакта. Просто тем самым оптимизируются. А если есть разделение — можно задаваться вопросом. Но это все спекулятивное. Ко всему еще важной частью является наличие какого-нибудь кобренда. Если заправка не крупной сети, но при этом на ней ниже цена и работает какая-нибудь известная франшиза, то, скорее всего, там нормальный бензин продают, — заключил эксперт.

С января 2021 года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило рост цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.