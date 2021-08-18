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Свыше 2,7 миллиона россиян зарегистрировались в качестве самозанятых

Татьяна Плотникова

Экономика
Свыше 2,7 миллиона россиян зарегистрировались в качестве самозанятых
Фото: Pexels

Количество официально зарегистрированных самозанятых в России по состоянию на 1 августа 2021 года превысило 2,7 миллиона человек, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы.

В ведомстве рассказали, что с начала действия специального налогового режима, с января 2019 года, самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. При этом данной категорией граждан было сформировано свыше 419 миллионов чеков на среднюю сумму 1250 рублей, сообщает РИА Новости.

Специальный налоговый режим для самозанятых дает возможность гражданам России работать официально, без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет четыре процента, при работе с юридическими — шесть процентов. Для регистрации в качестве самозанятого достаточно установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог».

В Москве зарегистрировано 7,9 тысячи самозанятых граждан в возрасте до 18 лет — больше, чем в любом другом субъекте РФ. Второе место по числу самозанятой молодежи занимает Санкт-Петербург (3,1 тысячи человек), замыкает тройку Московская область (2,7 тысячи). Всего по состоянию на 1 августа 2021 года число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тысячу человек.

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