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Туристы из Москвы сорвались при восхождении на Ключевскую сопку

Татьяна Плотникова

Происшествия
Туристы из Москвы сорвались при восхождении на Ключевскую сопку
Фото: pixabay.com

Спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, туристическая группа была зарегистрирована надлежащим образом. В ее состав входят 12 человек, это туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

По предварительной информации, примерно на высоте от 4 100 до 4 200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Поскольку световой день закончился, использовать в поисках вертолет не представлялось возможным, было решено отправить его с наступлением светлого времени суток.

Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» на борту вылетели к месту происшествия.

Помимо этого из поселка Ключи Усть-Камчатского района выдвинулись спасатели Ключевского филиала поисково-спасательного отряда, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

17 августа МЧС Абхазии эвакуировало на вертолете двух российских туристов с переломами ног с перевала Химса. Это третья группа туристов в этом году, которым потребовалась экстренная помощь при прохождении перевала Химса, уточнили в ведомстве. Эта местность притягивает множество туристов, приезжающих в Абхазию, несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС о крайней сложности маршрута.

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