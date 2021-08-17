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МЧС Абхазии эвакуировало с горного перевала на вертолете двух россиян

Иван Юминов

Происшествия
МЧС Абхазии эвакуировало с горного перевала на вертолете двух россиян
Фото: Facebook / МЧС Абхазии

МЧС Абхазии эвакуировало на вертолете двух российских туристов с переломами ног с перевала Химса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 17 августа.

— Вертолет Ми-2 МЧС Абхазии эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу города Сухум утром 17 августа, — говорится в сообщении.

Это третья группа туристов в этом году, которым потребовалась экстренная помощь при прохождении перевала Химса, уточнили в ведомстве. Эта местность притягивает множество туристов, приезжающих в Абхазию, несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС о крайней сложности маршрута, отмечается на странице министерства в Facebook.

17 августа отряд российских спелеологов-спасателей достал на поверхность тело Сергея Козеева, который погиб в абхазской пещере Веревкина в ноябре 2020 года.

Россиянин мог сорваться и получить удар о веревку или умереть от переохлаждения: температура в пещере на глубине составляет плюс три–четыре градуса, уточнил представитель Союза спелеологов России.

Тело Козеева нашли еще 3 августа на глубине около 1100 метров. Судя по скриншотам в его телефоне, он больше года готовился к рейду.

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