Роспотребнадзор рассказал, как выбрать детскую одежду

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Одежда для детей и подростков должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья и оставаться удобной, стильной, разнообразной и модной. О том, как подобрать гардероб для младших членов семьи, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что важно обращать внимание на качество материала: чем меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше. Наличие синтетики хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Такие волокна не дают коже дышать, нарушается теплообмен, также возрастает риск появления аллергии.

Желательно, чтобы ткань, из которой шьется одежда, по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов.

При выборе одежды следует внимательно изучить ее маркировку. Она должна содержать информацию с указанием даты изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Рекомендуется обратить внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Если на нем указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, химические вещества могут быть вредны для здоровья, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что примерно 96 процентов школ в Подмосковье готовы принимать учащихся с 1 сентября. В остальных еще продолжаются ремонтные работы. После капитального ремонта и реконструкции в Московской области откроются еще 12 учебных заведений.