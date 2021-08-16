Роспотребнадзор сообщил, что 96 процентов подмосковных школ готовы к новому учебному году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Примерно 96 процентов школ в Подмосковье готовы принимать учащихся с 1 сентября. В остальных еще продолжаются ремонтные работы, сообщили в понедельник, 16 августа, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

— С 1 сентября откроют свои двери 1 тысяча 634 школы, в которых будут учиться более 933 тысяч учеников. В 1 класс в этом году пойдут более 139 тысяч детей. Впервые прозвучат звонки в 19 новостройках и пристройках к существующим школам, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после капитального ремонта и реконструкции в Московской области откроются еще 12 учебных заведений.

В Роспотребнадзоре также заверили, что по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей можно обратиться к службе по специальной горячей линии.

— Роспотребнадзор в период с 16 по 27 августа 2021 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей по телефонам горячей линии. Кроме того, круглосуточно организована работа единого консультационного центра Роспотребнадзора (8 800 555-49-43), — утверждается в сообщении.

Школы вовсю готовятся к новому учебному году, потому что недавно в Минпросвещения РФ сообщили, что он начнется в очном формате.

— Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — заявил тогда руководитель ведомства Сергей Кравцов.