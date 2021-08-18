Две нелегальные постройки снесли в Зеленограде

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Зеленоград, проезд № 4807, 2с5 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа двух строений, незаконно возведенных на территории Зеленоградского административного округа (ЗелАО).

В ходе контрольно-инспекционных мероприятий на территории автотехнического предприятия были обнаружены нелегальные постройки по адресу Зеленоград, проезд 4807, дом 2, строение 5. В объектах самостроя функционировал комплекс по ремонту транспортных средства, пункт приема автомобилей в ремонт и центр антикоррозийной защиты.

Как отметил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, на земельном участке расположено здание площадью 726,1 квадратных метра, в результате незаконного возведения пристройки площадь основного здания была увеличена. Разрешение на строительство или реконструкцию объекта не выдавалось. Пристройка на кадастровый и технический учеты не поставлена, имущественные права на нее не зарегистрированы, земельный участок под строительство не предоставлялся.

Кроме того, рядом с техцентром без разрешительной документации был возведен металлический ангар площадью 240 квадратных метров — центр антикоррозийной защиты.

Были приняты меры по пресечению нарушений и демонтажу самостроя. К настоящему времени нарушение устранено, самострой демонтирован, строительный мусор вывезен. Площадь здания приведена в соответствие с имеющейся технической и разрешительной документацией, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

16 августа госинспекция по недвижимости запустила Telegram-бот «Самострой.net», который в течение минуты позволит получить информацию о законности использования объекта строительства или земельного участка. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новый сервис позволит пользователям не тратить время на визиты и обращения в Госинспекцию для того, чтобы узнать, является ли тот или иной объект самостроем.