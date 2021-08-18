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Территории при 23 поликлиниках благоустроили в Москве

Полина Долганова

Город
Территории при 23 поликлиниках благоустроили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве модернизировали 23 городские поликлиники в рамках программы капитального ремонта. На территориях рядом с медицинскими учреждениями разбили более шести гектаров газона и высадили свыше трех тысяч деревьев.

— Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Именно по этой причине, по его словам, в городе уделяют большое внимание не только обустройству помещений поликлиник, но и территориям рядом с ними.

Так, на пространствах вокруг медучреждений обновили системы уличного освещения и установили новые скамейки.

По словам заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Дениса Лебедева, ассортимент деревьев рядом с поликлиниками подбирался совместно с аллергологами, чтобы всем пациентам было комфортно находиться на улице после приема у врача. Специалисты также организовали на территориях зоны отдыха и игровые площадки.

Отмечается, что в каждом из модернизированных учреждений работают врачи восьми наиболее востребованных специальностей — от терапевта до эндокринолога.

Поликлиники оснащают современным оборудованием, а также обустраивают внутри них приятные для посещения зоны ожидания с телевизорами и кулерами с водой. Также в поликлиниках появились комнаты отдыха для сотрудников, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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