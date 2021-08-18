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Отделение кардиореанимации в столичной больнице имени С.С. Юдина открылось после ремонта

Полина Долганова

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Отделение кардиореанимации в столичной больнице имени С.С. Юдина открылось после ремонта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Отделение реанимации и интенсивной терапии №5 для пациентов с сердечными заболеваниями открылось после ремонта в многопрофильной городской клинической больнице имени С.С. Юдина. Отделение включает в себя шоковый зал и три блока на 30 коек, оборудованных четырьмя врачебными и пятью сестринскими постами.

Каждую из кроватей в больнице специалисты оснастили современным оборудованием. Так, например, каждая койка имеет свой кардиомонитор, который позволяет контролировать жизненно важные функции организма пациента. Эта система позволяет медикам своевременно и эффективно корректировать лечение горожан.

Отделение больницы также пополнилось современной техникой. По контракту жизненного цикла для медучреждения были закуплены аппараты для ультразвуковых исследований экспертного класса. Также там появились портативный аппарат УЗИ и анализатор кислотно-кишечного состояния.

В помещениях функционирует модернизированная система вентиляции с автоматическим климат-контролем. Специальные шторы позволяют разделить палаты по зонам, а современные койки дают возможность менять угол наклона их частей в зависимости от потребностей пациента.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что в клинической больнице ежегодно проходит 58 тысяч операций, 10 тысяч из которых выполняются с помощью высоких технологий.

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