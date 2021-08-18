Выброс сероводорода зафиксировали у очистных сооружений в Челябинске
В районе очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска зафиксировали «экстремально разовые превышения» по выбросу сероводорода. Об этом в среду, 18 августа, рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков.
По его словам, на место оперативно выехали специалисты с передвижной лабораторией для подтверждения данных.
— Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования, — отметил Безруков.
Он уточнил, что жители Челябинска в некоторых районах могут ощущать сильный запах сероводорода, который похож на «запах канализации».
Безруков добавил, что в минэкологии рекомендовали предприятиям города уменьшить выбросы в воздух. При этом местная администрация должна усилить полив улиц, пишет портал «Nation news».
Утечка химического вещества произошла в поселке под Екатеринбургом в понедельник, 16 августа. На место инцидента выезжали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части МЧС.
2 июля в Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды. В результате этого никто не пострадал, при этом жителям было рекомендовано срочно покинуть территорию.