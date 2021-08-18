Выброс сероводорода зафиксировали у очистных сооружений в Челябинске

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В районе очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска зафиксировали «экстремально разовые превышения» по выбросу сероводорода. Об этом в среду, 18 августа, рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, на место оперативно выехали специалисты с передвижной лабораторией для подтверждения данных.

— Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования, — отметил Безруков.

Он уточнил, что жители Челябинска в некоторых районах могут ощущать сильный запах сероводорода, который похож на «запах канализации».

Безруков добавил, что в минэкологии рекомендовали предприятиям города уменьшить выбросы в воздух. При этом местная администрация должна усилить полив улиц, пишет портал «Nation news».

Утечка химического вещества произошла в поселке под Екатеринбургом в понедельник, 16 августа. На место инцидента выезжали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части МЧС.

2 июля в Ижевске произошел выброс хлора на станции подъема воды. В результате этого никто не пострадал, при этом жителям было рекомендовано срочно покинуть территорию.