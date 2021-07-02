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Спасатели сообщили об отсутствии пострадавших при выбросе хлора в Ижевске

Иван Юминов

Происшествия
Спасатели сообщили об отсутствии пострадавших при выбросе хлора в Ижевске
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Спасатели проводят работы по ликвидации последствий выброса хлора в Ижевске, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской республике в пятницу, 2 июля.

— Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Жителей района осведомляют при помощи СМС-рассылки и других систем оповещения. На месте инцидента работают средства регионального ГУ МЧС, поисково-спасательной службы и республиканского управления Роспотребнадзора, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска на станции подъема воды, жителям было рекомендовано срочно покинуть данную территорию.

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