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Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска

Иван Юминов

Происшествия
Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска, жителям рекомендовано срочно покинуть данную территорию. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской республике в пятницу, 2 июля.

— На станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу, — рассказали в ведомстве.

Жителям, которые не могут покинуть зону, необходимо плотно закрыть окна, двери и вентиляцию, а также подняться на верхние этажи здания. После нахождения в опасной зоне следует оставить верхнюю одежду на улице и принять душ, добавили в МЧС.

При появлении резкой боли в груди, а также сухого кашля и рвоты, необходимы покой и теплое питье, а также обращение к врачу, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что нефтяное пятно площадью две тысячи квадратных метров обнаружили на Волге в Саратовской области.

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