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Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта на смарт-карту до конца года

Анастасия Волоснова

Общество
Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта на смарт-карту до конца года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство цифрового развития примет решение по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту до конца текущего года. Об этом в среду, 18 августа, рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, смарт-карта наиболее удобна для хранения необходимых данных, чем бумажный документ.

— С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат. Это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем, — пояснил министр.

Шадаев уточнил, что Минцифры планирует дать возможность гражданам РФ иметь копию цифрового паспорта. Ее можно будет показывать на телефоне в форме QR-кода, пояснил министр в эфире телеканала «Россия 24».

До этого Минцифры предложило новый способ защиты сим-карт от мошенников. Тысячи россиян становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уточнили в Минцифры.

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