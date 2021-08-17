Минцифры предложило новый способ защиты сим-карт от мошенников

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Минцифры предложило способ защиты сим-карт от мошенников, который даст пользователю доступ к порталу «Госуслуги» для получения смс после активации сим-карты. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов во вторник, 17 августа.

— Министерство предложило инструмент, который позволит подтвердить личность владельца симки, если он не может воспользоваться иным источником связи для получения смс или доступа в сеть интернет для удаленного подтверждения своей личности через ЕСИА. Согласно представленному проекту постановления оператор связи сможет предоставить клиентам возможность исключительно получать смс от единого портала госуслуг и получать доступ к единому порталу госуслуг для внесения сведений о себе и подтверждения таких сведений в установленном порядке, — рассказали в ведомстве.

После подтверждения сведений о себе и проверке их оператором пользователь получит доступ к услугам телефонной связи и доступ в интернет. Тысячи россиян становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уточнили в Минцифры.

Согласно принятому в 2020 году закону, корпоративные сим-карты не будут функционировать до подтверждения подлинности владельцев с помощью ЕСИА, отмечает ТАСС.

6 августа россиян предупредили, что мошенники стали списывать деньги со счетов через банковское приложение через дубликаты сим-карт. Сперва злоумышленники создают поддельный аккаунт для поддержания видимости принадлежности реальному человеку. Затем они ищут потенциальных жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

После этого преступники выясняют номер телефона человека и производят дубликат его сим-карты. Наконец, мошенники обращаются в банк, чтобы восстановить пароль от приложения, проходят аутентификацию и переводят средства на чужой счет.