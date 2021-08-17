Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минцифры предложило новый способ защиты сим-карт от мошенников

Иван Юминов

Технологии
Минцифры предложило новый способ защиты сим-карт от мошенников
Фото: Pexels

Минцифры предложило способ защиты сим-карт от мошенников, который даст пользователю доступ к порталу «Госуслуги» для получения смс после активации сим-карты. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов во вторник, 17 августа.

— Министерство предложило инструмент, который позволит подтвердить личность владельца симки, если он не может воспользоваться иным источником связи для получения смс или доступа в сеть интернет для удаленного подтверждения своей личности через ЕСИА. Согласно представленному проекту постановления оператор связи сможет предоставить клиентам возможность исключительно получать смс от единого портала госуслуг и получать доступ к единому порталу госуслуг для внесения сведений о себе и подтверждения таких сведений в установленном порядке, — рассказали в ведомстве.

После подтверждения сведений о себе и проверке их оператором пользователь получит доступ к услугам телефонной связи и доступ в интернет. Тысячи россиян становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уточнили в Минцифры.

Согласно принятому в 2020 году закону, корпоративные сим-карты не будут функционировать до подтверждения подлинности владельцев с помощью ЕСИА, отмечает ТАСС.

6 августа россиян предупредили, что мошенники стали списывать деньги со счетов через банковское приложение через дубликаты сим-карт. Сперва злоумышленники создают поддельный аккаунт для поддержания видимости принадлежности реальному человеку. Затем они ищут потенциальных жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

После этого преступники выясняют номер телефона человека и производят дубликат его сим-карты. Наконец, мошенники обращаются в банк, чтобы восстановить пароль от приложения, проходят аутентификацию и переводят средства на чужой счет.

Читайте также:
Минцифрыпортал «Госуслуги»сим-карты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте