Две новые трамвайные линии и депо появятся в столице

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Николая Химушина Карта всех событий

Трамвайную сеть Москвы могут пополнить две новые линии. Одна из них будет соединять Метрогородок со станцией метро «Измайловская», а вторая будет проходить от Чертановской улицы до МЦД-2 Покровское. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, первая из вышеперечисленных линий будет проходить по улицам Николая Химушина, Монтажной, 3-й Парковой и соединится с маршрутом на Первомайской улице.

Предполагается, что этим участком будут пользоваться примерно 65 тысяч пассажиров в сутки.

Вместе со второй из вышеупомянутых линий в Москве планируется построить новое трамвайное депо, рассчитанное на 100 вагонов.

Окончательно решение по второй линии будут принимать жители города с помощью публичных слушаний, передает «Москва 24».