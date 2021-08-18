Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в столице

Фото: Instagram / till_lindemann_official

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщает дирекция мероприятия.

Фестиваль состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября, передает ТАСС.

До этого Тилль Линдеманн рассказал, откуда он узнал русскую песню «Любимый город». Эта композиция вошла в саундтрек нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

По словам режиссера, Линдеманн вырос в ГДР. Он был пионером, а его отец часто посещал СССР. Линдеманн рассказал режиссеру, что эту песню ему пела мать.

Солист Rammstein заявил, что благодарен за возможность спеть эту песню. Линдеманн отметил, что музыка создает мосты между народами.