Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в столице

Полина Долганова

Город
Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в столице
Фото: Instagram / till_lindemann_official

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщает дирекция мероприятия.

Фестиваль состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября, передает ТАСС.

До этого Тилль Линдеманн рассказал, откуда он узнал русскую песню «Любимый город». Эта композиция вошла в саундтрек нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

По словам режиссера, Линдеманн вырос в ГДР. Он был пионером, а его отец часто посещал СССР. Линдеманн рассказал режиссеру, что эту песню ему пела мать.

Солист Rammstein заявил, что благодарен за возможность спеть эту песню. Линдеманн отметил, что музыка создает мосты между народами.

Читайте также:
спасская башнямероприятиязвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте