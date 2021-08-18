«Боже, как это грустно»: Ефим Шифрин порассуждал о своей смерти

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Артист Ефим Шифрин признался, что стал чаще задумываться о собственном некрологе. Своими мыслями на этот счет он поделился с подписчиками в Instagram.

Недавно юморист опубликовал на своей странице в социальной сети пост, где рассказал, что после смерти стольких друзей и коллег он стал чаще задумываться о собственном некрологе.

— Боже, как это грустно... Чем тоньше становится моя записная книжка, тем безупречнее представляется мне собственный некролог, — написал на своей страничке артист.

За прошедший год Шифрин потерял многих своих знакомых. Из жизни ушли Петр Мамонов, Владимир Меньшов и Александр Еременко, что негативно повлияло на состояние артиста, сообщает издание New Inform.

Подписчики поспешили успокоить Шифрина. По их мнению, он находится в прекрасной физической форме, бояться ему нечего: «Вредных привычек нет, физкультура, здоровый взгляд на жизнь, любимая работа. Будьте, пожалуйста, счастливы на долгие годы»; «Все хорошо! А будет еще лучше»; «Нахим Залманович, ну что же вы… Сто лет вам до старости!».