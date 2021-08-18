Число выпускников-медалистов в московских школах выросло в 2,5 раза за восемь лет

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Медали за «За особые успехи в обучении» получили около девяти тысяч московских выпускников в 2021 году. Об этом в среду, 18 августа, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего подобные медали вручают в столице восемь лет. За этот период число выпускников-медалистов увеличилось в 2,5 раза.

— По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек, — добавила Анастасия Ракова.

По ее словам, получить столичную медаль сложнее, чем федеральную. Она добавила, то данный факт свидетельствует о повышении качества образования в Москве.

Медаль «За особые успехи в обучении» могут получить школьники, которые получили максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов, заработали все отметки «отлично» в аттестате, заняли призовое или первое место на Всероссийской олимпиаде школьников, пишет Интерфакс.

При этом Москва поднялась на 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), улучшив свой предыдущий показатель на девять позиций.

Авторы исследования отметили хороший уровень жизни, высокую концентрацию в Москве университетов мирового уровня и отличные карьерные возможности для выпускников вузов. В рейтинг со 115 участниками в этом году попали пять российских городов.