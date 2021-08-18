Еще 20 914 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В 85 регионах России выявили 20 914 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается в среду, 18 августа, в Telegram-канале оперативного штаба.

При этом 8,1 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России лидирует Санкт-Петербург. За последние 24 часа в городе зафиксировали 1636 случаев заболевания коронавирусом. На втором месте находится Москва, где выявили 1590 новых пациентов с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 799 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 20 713 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.