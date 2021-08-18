Столичные полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

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Следователи МВД России вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали в Москве участников организованной группы, которые подозреваются в хищении средств у пенсионеров. Об этом в среду, 18 августа, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Установлено, что подозреваемые придумали схему хищения денег у пожилых граждан по принципу финансовой пирамиды. Находясь в одном из бизнес-центров, они звонили людям пенсионного возраста и предлагали им вступить в инвестиционный потребительский кооператив.

Также сообщники обещали помочь людям вернуть деньги, вложенные ими в микрофинансовые организации. На самом деле члены группы просто похищали средства наивных вкладчиков.

По предварительным данным, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Полицейским удалось задержать троих предполагаемых организаторов преступной группы и десятерых их соучастников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны и другие предметы, доказывающие состав преступления, подытожили в МВД Медиа.

До этого Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех–пяти недель назад на имя Онур Намик. Доронин попросил поместить его под домашний арест, так как его жена якобы должна родить ребенка в октябре. Незадолго до ареста он сообщал, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых, отмечало «Татар-Информ».