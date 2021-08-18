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Еще 200 постов для видеонаблюдения за выборами организуют в общественном штабе Москвы

Анастасия Волоснова

Общество
Еще 200 постов для видеонаблюдения за выборами организуют в общественном штабе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для наблюдения за видеотрансляцией хода голосования выборов в Госдуму на избирательных участках в общественном штабе введут дополнительно 200 постов. Об этом в среду, 18 августа, рассказал руководитель штаба, зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы.

По его словам, обычно в штабе организуют 40 постов для видеонаблюдения за выборами. Однако в 2021 году число постов будет увеличено.

— Было принято решение, были найдены средства. В штабе будет развернуто дополнительно 200 постов. Там будут сидеть ваши наблюдатели и наблюдать за вашими участками, — пояснил Венедиктов.

Он отметил, что видеонаблюдение будет вестись в течение 60 часов голосования, а также во время подсчета голосов. При этом наблюдателям разрешат круглосуточно следить за выборами с возможностью отматывать записи с камер, пишет Интерфакс.

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы с 2 августа могут зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование.

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