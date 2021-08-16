ЦИК утвердил очередность партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.

Первые три номера, согласно результатам жеребьевки, получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР. Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия».

С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Итоги голосования зависят от работы, которую партии и кандидаты проводят в межвыборный период и во время избирательной кампании, подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова. При этом она отметила, что многие фракции придают большое значение месту в бюллетене.

ЦИК делает все возможное, чтобы результат был адекватен волеизъявлению россиян, приводит ТАСС слова председателя ЦИК.

5 августа Памфилова заявила, что кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до их старта, а страну обвиняют во всем плохом, что происходит в мире.

Основная «вина» России в том, что она отстаивает свое право на независимую политику, этот конфликт выходит все более на уровень мировоззренческого противостояния, подчеркнула глава ЦИК. Кампанию по дискредитации выборов не видит только политически слепой или лукавый, заключила она.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.