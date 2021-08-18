День подъема внутренней энергии: астролог дала советы знакам зодиака на 18 августа

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Растущая Луна даст силы на выполнение всех задуманных дел, поспособствует путешествиям и поможет решить даже самые сложные рабочие вопросы. А вот с покупкой недвижимости и денежными вложениями стоит повременить. Астрологи составили гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака.

Овну в этот день стоит быть добрее к окружающим и чаще проявлять чуткость. Проявите терпение по отношению к другим людям, чтобы избежать катастрофы.

Тельцу звезды советуют хорошенько отдохнуть. Этот день стоит провести в компании с друзьями и близкими. Хорош этот день и для свиданий. Позвольте себе расслабиться перед предстоящей работой.

Близнецам астрологи советуют внимательнее относиться к возникающим проблемам. Кому-то важному на вашей работе может понадобиться помощь. От вашего отношения зависит ваше будущее. Присмотритесь к деталям и старайтесь в первую очередь для себя.

А вот Ракам стоит потратить 18 августа на домашние дела. Воздержитесь от свиданий и встреч с незнакомцами. Не ищите приключений и не тратьте энергию понапрасну.

Львам лучше поберечь силы. Вы активный и трудолюбивый человек, но в этот день ваших стараний на работе никто не заметит. Переключитесь на что-то более важное.

Девам нужно научиться говорить нет. Не переоценивайте окружающих вас людей. Побудьте в тишине, разберитесь со своими мыслями и чувствами и избавьтесь от всего, что мешает вам двигаться дальше.

Фото: Pixabay

В этот день легче всего работа будет даваться Весам. Если давно хотели преуспеть в каком-то деле, сегодня у вас это точно получится. Астрологи обещают вам в скором будущем что-то интересное, а пока не зацикливайтесь на негативе.

Скорпионам стоит серьезнее отнестись к собственному здоровью. Позаботьтесь о себе. Запишитесь к врачу, если давно планировали это сделать, сходите в бассейн или на массаж. Не позволяйте окружающим давить на вас психологически и постарайтесь свести стресс к минимуму.

Астрологи советуют Стрельцу держать себя в руках. Утром могут состояться важные разговоры. Откажитесь от излишней критики и резких комментариев, в этот день окружающие плохо переносят замечания. Не манипулируйте людьми — это может плохо закончиться.

Козерогу стоит собраться с мыслями и взять себя в руки. 18 августа на вас свалится много важных дел, стоит внимательнее отнестись к любой полученной вами информации. Не додумывайте ничего, и все получится.

Отказаться от конфликтов в этот день нужно и Водолеям. Мелкие разногласия с окружающими могут вылиться в серьезные конфликты, а их допускать нельзя. Постарайтесь найти общий язык с оппонентом, войдите в его положение или просто промолчите. Ведите себя сдержанней, сообщает Пятый канал.

Обратить внимание на здоровье стоит и Рыбам. Вы долго и упорно работали и почти исчерпали запас энергии. Отдохните, выделите время для медитации и избавьтесь от напряжения. Абстрагируйтесь от дурных мыслей и окружите себя уютом.