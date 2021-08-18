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Андрей Бочкарев: Началось проектирование трех школ и трех детских садов для ЖК «Царицыно»

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Началось проектирование трех школ и трех детских садов для ЖК «Царицыно»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Работы по проектированию шести объектов образования для жилого комплекса «Царицыно» начались в столице. Об этом в среду, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по достройке жилого комплекса «Царицыно» продолжаются, однако уже сегодня надо подумать об обеспечении новоселов социальной инфраструктурой, — сказал заммэра.

По его словам, общая площадь трех школ и трех детских садов составляет 47,5 тысячи квадратных метров.

Бочкарев добавил, что вышеупомянутые объекты образования должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году. Все они расположатся в разных зонах 6-й Радиальной улицы.

Объекты разместятся на благоустроенной территории с несколькими спортивными и игровыми площадками. Новые здания будут рассчитаны в общей сложности на 3285 детей. Проект и строительство школ и детских садов планируется реализовывать с использованием современных технологий.

Глава Стройкомплекса подытожил, что строительство ЖК «Царицыно» было запущено в 2006 году. Бывший застройщик территории не смог выполнить свои обязательства перед дольщиками. В результате мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что жилой комплекс должен быть достроен на средства из городского бюджета совместно с силами городского застройщика.

Образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 150 мест ранее ввели в эксплуатацию в Коммунарке. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Здание, размещенное по адресу улица Потаповская Роща, дом 22, вошло в состав жилого комплекса и было построено за счет инвестора.

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