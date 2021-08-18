Пьяный мужчина попытался изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы

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Следствие начало расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который попытался изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в понедельник, 16 августа, на Изумрудной улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения недалеко от подъезда жилого дома накинул на шею прохожей ткань и начал ее душить.

Злоумышленник также попытался изнасиловать свою жертву, однако реализовать свой план ему не удалось, так как девушка оказывала активное сопротивление.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на изнасилование». Фигуранта также проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, подытожила Иванова.

До этого правоохранители заключили под стражу 31-летнего мужчину, который запер и изнасиловал в своей квартире 14-летнюю школьницу.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления. Также он регулярно злоупотреблял алкоголем.