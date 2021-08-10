Изнасиловавшего 14-летнюю школьницу москвича заключили под стражу

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Правоохранители заключили под стражу 31-летнего мужчину, который запер и изнасиловал в своей квартире 14-летнюю школьницу. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Мужчине предъявлены обвинения по трем уголовным статьям «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «Незаконное лишение свободы с применением насилия».

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления. Также он регулярно злоупотребляет алкоголем.

— В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений, — заключила Иванова.

В понедельник, 9 августа, в столице был задержан 31-летний житель столицы. По данным правоохранительных органов, он запер 14-летнюю соседку в своей квартире и изнасиловал ее. Перед этим он выгнал на лестничную клетку гражданскую жену и детей.

По информации ряда СМИ, в общей сложности он измывался над подростком более трех часов. Однако официального подтверждения этих данных не поступало.

Известно, что в полицию обратился дядя потерпевшей, так как она долгое время не выходила на связь.