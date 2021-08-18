Житель Подмосковья предстанет перед судом за использование подложного ковид-сертификата

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Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Московской области. По мнению ведомства, мужчина использовал поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Установлено, что 31-летний житель Подмосковья купил заведомо ложный сертификат о вакцинации в личных целях. Покупка обошлась злоумышленнику в три тысячи рублей.

16 июля подозреваемый предъявил липовый документ руководству на работе, чтобы доказать факт прохождения процедуры вакцинации.

Вскоре об этом узнали в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено «Использование заведомо подложного документа».

Это не единственный инцидент, в котором фигурируют документы-подделки, связанные с коронавирусом. 27 июля столичная полиция задержала 30-летнего приезжего, который изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам представителя ведомства, мужчина размещал объявления о продаже сертификатов в интернете. Заказы клиентам доставлялись с помощью курьера. Через некоторое время правоохранители вышли на след злоумышленника и задержали его. Впоследствии мужчина признался, что продавал фальшивые сертификаты за пять тысяч рублей.