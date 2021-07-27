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Более 300 бланков изъяли у торговца поддельными сертификатами о вакцинации в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Более 300 бланков изъяли у торговца поддельными сертификатами о вакцинации в Москве
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Столичная полиция задержала 30-летнего приезжего, который изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 27 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, мужчина размещал объявления о продаже сертификатов в интернете. Заказы клиентам доставлялись с помощью курьера.

Через некоторое время правоохранители вышли на след злоумышленника и задержали его. Впоследствии мужчина признался, что продавал фальшивые сертификаты за пять тысяч рублей.

Видео: МВД России

— В настоящее время полицейскими ведется работа по установлению всех фактов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников. Интернет-сайт, который фигурант использовал для ведения нелегального бизнеса, заблокирован, — заключила Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

С начала этого года московская полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Правоохранители регулярно выявляют факты продажи фальшивых медицинских документов. Помимо сертификатов о вакцинации, популярностью у злоумышленников пользуются справки о ПЦР-тестах, наличии антител или противопоказаний к прививке от коронавируса.

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