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Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъяли в Москве с начала 2021 года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъяли в Москве с начала 2021 года
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Московская полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 с начала этого года. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается на портале «МВД Медиа».

Правоохранители регулярно выявляют факты продажи фальшивых медицинских документов. Помимо сертификатов о вакцинации, своеобразной популярностью среди злоумышленников пользуются справки о ПЦР-тестах, наличии антител или противопоказаний к прививке от коронавируса.

— В рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций, — говорится в сообщении.

Также с начала года в Москве возбудили 60 уголовных дел в связи с подделкой медицинских документов. Обвинения предъявлены 25 подозреваемым по уголовным статьям «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В понедельник, 19 июля, сообщалось, что первое дело о подделке сертификата о вакцинации вернули в прокуратуру.

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